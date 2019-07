Les 5 et 6 juillet 2019, des journalistes tirés au volet ont séjourné à Djerba, à l’invitation de Magic Hotels & Resorts, chaîne hôtelière de droit tunisien qui opère aussi bien sur la Tunisie que sur le Maroc et l’Egypte avec un total de 21 unités. Et notre déplacement à l’île des Lotophages consistait justement à annoncer que la chaîne vient de se renforcer sur Djerba.

Logiquement, dirons-nous. Car le management de Magic Hotels & Resorts a pensé un slogan imparable : « One promise : You will come back » (une promesse : vous reviendrez). La stratégie mise en place pour réaliser cette promesse est à enseigner dans les grandes écoles de management tant elle est pertinente : des prestations de services impeccables.

Revenons à l’événement proprement dit, pour souligner que depuis le 1er mai 2019, Magic Hotels & Resorts a repris l’exploitation d’un hôtel mythique sur l’île, à savoir Ulysse Palace, qu’elle exploite désormais sous une nouvelle appellation, en l’occurrence TUI Sensimar Ulysse Palace, selon un concept défini par le leader mondial du tourisme, le groupe TUI.

Après y avoir séjourné près de 30 heures, mais aussi au contact avec certains clients, on est en mesure de témoigner qu’«il s’agit d’un magnifique établissement classé 5 étoiles de 259 chambres et suites situé directement en bord de mer». Pour ce faire, l’établissement a subi, au cours de l’hiver dernier, d’importants travaux de rénovation pour accueillir désormais ses clients sous les formules “Adults Only“ et “All inclusive“, et ce conformément aux standards du label TUI SENSIMAR.

Retenez bien ces deux concepts : “Adults Only“ et “All inclusive“. Ils sont essentiellement axés sur la quiétude et la tranquillité pour les couples ou les voyageurs individuels (les clients y sont reçus à compter de 16 ans). Et à TUI Sensimar Ulysse Palace, la notion de “All inclusive“ est appliquée à la lettre et de A à Z: service de restauration, piscine, plage, thalasso, sans oublier l’animation ou les animations…

Et ce n’est pas tout, car une autre grande nouveauté a été introduite sur cet hôtel : l’inauguration d’une nouvelle piscine privative de 520 m² à laquelle ont accès les clients d’une vingtaine de chambres à partir de leur balcon dans un cadre idyllique de quiétude.

La restauration de qualité, faisant également partie des fondamentaux de la chaîne, le TUI SENSIMAR Ulysse Palace dispose de deux restaurants à la carte, “Neptune” et “El Malouf”, d’un restaurant-buffet, “Kalypso” avec show-cooking (cuisson à la minute), de 4 bars et d’un café maure, “Sidi Bousaïd”.

A tout ceci vient s’ajouter « le très beau centre de thalassothérapie dont la gestion est assurée par l’hôtel en propre dans les règles qu’exige cette activité très spécifique (avec un médecin chef de centre et deux autres médecins spécialisés dans la thalassothérapie, aux côtés d’un personnel formé aux attentes et aux besoins des curistes) ».

Mossaab Battikh, président directeur général de la chaîne, dira en substance que « Djerba étant la première destination tunisienne en termes de nuitées, il était normal que répondions à la demande de nos partenaires étrangers en augmentant nos capacités sur l’île pour les porter à 7 établissements cet été, 5 d’entre eux étant exploités sous l’un de nos brands et les deux autres gérés dans le cadre de notre partenariat avec l’agence Voyages 2000 ».

D’une façon générale, la diversité des concepts proposés à Djerba par Magic Hotels & Resorts permet de répondre aux attentes de différentes catégories de clientèle : Adults Only et All Inclusive pour les hôtels 5 étoiles (TUI SENSIMAR Ulysse Palace et TUI BLUE Palm Beach Palace), club vacances famille avec beaucoup d’animation et installations pour enfants pour les hôtels 4 étoiles (Club Marmara Djerba Mare et Club Marmara Palm Beach Club), ou encore club familial en Ultra All Inclusive pour l’hôtel TUI MAGIC LIFE Penelope Beach (4 étoiles également).

Magic Hotels & Resorts, dont les établissements sont ouverts à toutes les nationalités, dispose actuellement de 21 unités en exploitation dont 16 en Tunisie, 2 en Egypte et 2 au Maroc.

Pour ce faire, on nous a fait savoir que l’entreprise accorde une importance stratégique à son capital humain avec un intérêt tout particulier à ses collaborateurs locaux et notamment ceux originaires de l’île de Djerba. En effet, tous les directeurs des hôtels de la chaîne que nous avons rencontrés sont issus de la “maison“, c’est-à-dire qui ont réussi à gravir les échelons un à un.

A noter que les activités de l’entreprise ont démarré en 1997 avec la prise en gestion de deux hôtels à Hammamet sous le label “Magic Life“ avant que celui-ci n’intègre le groupe TUI en 2004. Six ans plus tard, en 2010, a été créée la société Magic Hotels & Resorts en vue de pouvoir proposer un plus large éventail de produits et de brands, d’abord sur la Tunisie, ensuite sur les deux autres destinations touristiques phares d’Afrique du Nord, à savoir le Maroc et l’Egypte.

Et d’après certaines indiscrétions, Mossaab Battikh aurait d’autres idées en tête pour se renforcer davantage. Après tout, il ne manque ni d’ambition ni d’audace et de moyens pour y arriver. A travers les échanges qu’on eus avec lui, nous avons compris qu’il entretient de bonnes relation de confiance avec le secteur bancaire et financier… sans lequel aucun projet ne peut se réaliser.

D’ailleurs, en mai 2018, répondant à nos confrères du site spécialisé destinationtunisie.info qui lui demandaient quelles sont les clés de son succès, M. Battikh a souligné que « l’industrie touristique est bâtie sur plusieurs facteurs compliqués mais surtout sur la confiance entre les intervenants, en plus d’une image que l’on donne au client et du produit qu’on lui propose ». Il poursuivait en disant que «… c’est également le résultat d’un travail en profondeur qui a permis d’obtenir la confiance de plusieurs T.O mais aussi de partenaires locaux ».

Pas seulement, car le patron de Magic Hotels estime que, contrairement à d’autres hôteliers tunisiens, le marché local est une donnée importante : « Nous avons rapidement ajusté notre position après Sousse 2015. En outre, nous avons ouvert une plate-forme sur le web et j’en suis exceptionnellement satisfait ».

Tallal BAHOURY