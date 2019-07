Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a reçu, vendredi, une communication téléphonique du président palestinien Mahmoud Abbas.

Au cours de cette communication, Mahmoud Abbas a fait part au chef de l’Etat de ses sentiments d’amitié les plus sincères et de ses souhaits de bonne santé et au peuple tunisien de ses vœux de stabilité et de prospérité, indique un communiqué de la présidence de la République.

Pour sa part, le chef de l’Etat a exprimé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude au président palestinien pour les meilleurs sentiments qu’il lui voue ainsi qu’à la Tunisie et son peuple.

Le président de la République avait reçu des communications téléphoniques, des télégrammes et des messages de dirigeants et hauts responsables de plusieurs pays frères et amis ainsi que de plusieurs responsables d’organisations régionales et internationales et d’ambassadeurs accrédités en Tunisie pour s’enquérir de son état de santé après avoir quitté, lundi dernier, l’hôpital militaire de Tunis.