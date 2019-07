Le coup d’envoi de la de la journée nationale de lutte contre le charançon rouge a été donné vendredi matin par le ministre de l’agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb à Rades, région particulièrement touchée par ce félau.

Ainsi, la municipalité de Radès (gouvernorat de Ben Arous) qui compte plus de 2000 palmiers, renferme 600 arbres contaminés, a affirmé le secrétaire général de la municipalité Fethi Mejri.

Au niveau de tout le gouvernorat de Ben Arous, sur un ensemble de 1760 palmiers atteints de cet insecte, 1680 arbres ont été traités depuis 2014, selon Anissa Brouk Riahi, chef-service de la protection végétale au commissariat régional de développement agricole de Ben Arous. Et l’effort continue à travers les campagnes du traitement des palmiers contaminés dans cette région.

Elle a ajouté que cette campagne est de nature à contribuer à la lutte contre cet insecte ravageur avec l’appui des commissariats de l’agriculture dans les gouvernorats avoisinant en l’occurrence Ariana, Tunis, Nabeul, Manouba et Ben Arous.

Les responsables présents ont assisté aux différentes étapes du traitement d’un palmier contaminé implanté devant l’ancien siège de la municipalité de Radès.

L’opération du traitement consiste à couper le bourgeon terminal du palmier attaqué où l’insecte dépose ses œufs (de 300 à 400 œufs) lesquels sont transformés en des larves qui mangent les fibres du palmier provoquant de gros dégâts au niveau de la partie supérieure du palmier.

Pour prévenir contre cet insecte ravageur, il a été décidé de procéder à l’arrosage et au traitement des palmiers saints qui se trouve dans une zone de 3 km ceux de qui sont contaminés, dans la même région.

Il convient de signaler, une visite du ministre à la cité sportive de Radès qui renferme, à elle seule, 800 palmiers, (non contaminés) a permis de prendre connaissance des équipements mobilisés pour réussir cette campagne dans les différentes municipalités qui comptent les plus des palmiers contaminés, à savoir Megrine, Radès, Ezzahra, Hammam Lif et Hammam Chott.