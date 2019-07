À l’occasion du démarrage des vacances d’été, l’Agence nationale de la sécurité informatique (ANSI) lance une nouvelle campagne de sensibilisation à l’intention de la famille tunisienne pour alerter sur les dangers de l’utilisation non vigilante d’Internet.

La campagne s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la mission de sensibilisation de l’ANSI vu l’utilisation accrue des appareils mobiles, de l’Internet et des réseaux sociaux par les enfants.

En effet, les dernières statistiques du ministère des Technologies de l’information et de l’Économie numérique ont enregistré 85 abonnements au réseau Internet pour 100 habitants à la fin de l’année 2018, et pendant la même période, l’Institut national de la statistique a annoncé que le taux des ménages connectés à Internet avait atteint près de 50%.

À ce titre, et dans un cadre de partenariat entre l’ANSI et une start up tunisienne, un jeu éducatif et interactif utilisant la technologie de la Réalité Augmentée intitulé « L’utilisation vigilante de l’Internet » a vu le jour dernièrement. C’est un jeu qui fait partie d’un ensemble de composantes de l’application mobile « Toufoula Kids » développée par la même start up.

Ce jeu éducatif présente un ensemble de conseils, d’informations et de contenus de sensibilisation ainsi que d’un Quiz (téléchargeable via un lien disponible au niveau de la page d’accueil du site de l’ANSI www.ansi.tn).

« L’utilisation vigilante de l’Internet » est un jeu destiné pour les enfants avec la collaboration de leurs parents. À travers ce jeu, ils prendront conscience des dangers auxquels ils sont exposés sur la toile et de connaitre les bonnes pratiques pour s’en protéger aussi bien sur le plan comportemental que technique.

L’ANSI incite, encore une fois, les parents à instaurer une communication permanente et un climat de confiance avec leurs enfants qui cherchent à interagir avec le monde virtuel, et à être leurs conseillers privilégiés à chaque fois que leurs enfants se trouvent dans une situation ambiguë.

Pour de plus amples renseignements sur le sujet, l’Agence reste à la disposition de toute personne pour répondre aux questions relatives à la sécurité informatique.