HBG Holding (Groupe Hédi Bouchamaoui) et le Groupe SanLucar, un des leaders mondiaux de la production et de la distribution de fruits et légumes, annoncent la signature d’un partenariat à travers la prise de participation de HBG au capital de la société La Cinquième Saison, filiale de SanLucar.

La Cinquième Saison est une société totalement exportatrice en forte croissance. Grâce à son site de production situé dans la ville Oasis El Hamma, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Gabès, La Cinquième Saison cultive des tomates, cerise sous serres chauffées par les eaux géothermales.

« Nous sommes très heureux de nous associer à un leader international comme SanLucar pour accompagner son développement en Tunisie. Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre de notre politique d’investissements et notamment le renforcement de nos activités dans le secteur agricole. Nous avons encore beaucoup de choses à construire dans le secteur agricole en Tunisie, et nous aurons besoin de toute l’expertise de SanLucar pour franchir une nouvelle étape de notre développement », a déclaré Amel Bouchamaoui, présidente du Conseil de HBG Holding.

De son côté, le Président fondateur du Groupe SanLucar, Stephan Rötzer, a affirmé que ce nouveau partenariat vient renforcer son engagement en Tunisie où il opère depuis 2008 à travers trois sociétés, et dont la production est commercialisée à travers le réseau international de distribution du groupe.

L’accord, fondé sur une vision partagée de l’avenir de l’agriculture, notamment en Tunisie, va permettre aux deux parties de mettre en place une collaboration technique et commerciale et de devenir un acteur majeur du secteur, tout en s’ouvrant à de nouvelles perspectives de développement.

Fondé en Espagne il y a plus de 25 ans, le groupe SanLucar est leader mondial dans le secteur agricole. Présent dans 30 pays, il emploie près de 3 000 personnes dans le monde. En 2019, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 450 millions d’euros.

HBG Holding est un holding diversifié du groupe Hédi Bouchamaoui qui s’est lancé depuis quelques années dans une stratégie d’investissements et de diversification au niveau sectoriel, local et international, orientée vers les secteurs des services, de l’agriculture, de l’automobile et de la distribution.

Pour conclure cette opération, HBG Holding a été accompagné par les cabinets Maher Snoussi & Associés pour la partie juridique, et BDO pour la partie financière. Quant au Groupe SanLucar, il a été conseillé par Mediterranean Corporate Finance (MCF), société de conseil en finance d’entreprise et en investissement, et la société d’avocats Meziou Knani & Khlif (MK&K).