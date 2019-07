Le soutient de l’Allemagne à la jeune démocratie tunisienne

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet “Alliance pour la croissance économique et pour l’emploi / Dialogue social” qui couvre la période 2018-2020.

Au plan politique, aux fins de stabiliser la démocratie tunisienne encore jeune, de renforcer la paix sociale et d’améliorer activement et durablement les conditions de vie des citoyens et citoyennes, la GIZ et les fondations allemandes apportent une précieuse logistique financière au dialogue politique sur les questions qui engagent l’avenir du pays comme le dialogue social, la conclusion du futur accord sur l’ALECA et l’initiation des jeunes au processus électoral.

Ainsi, au mois de février 2019, en partenariat avec l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis (ESSECT), la Fondation Konrad-Adenauer, think tank allemand associé à l’Union chrétienne-démocrate d’Allemagne (CDU) a co-lancé une chaire universitaire de dialogue social. Objectif : développer les capacités des chercheurs, universitaires, syndicalistes et autres chefs d’entreprise en matière de négociation et de dialogue social.

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet “Alliance pour la croissance économique et pour l’emploi / Dialogue social” qui couvre la période 2018-2020. Ce projet est lancé en Tunisie, en octobre 2018, le projet et est financé par le gouvernement allemand à hauteur de 4 millions d’euros.

Le projet est mis en œuvre en partenariat entre la KAS, l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et la Chambre tuniso-allemande d’industrie et de Commerce (AHK), et les trois partenaires sociaux tunisiens (gouvernement tunisien, UGTT et UTICA.

Autre initiative, la GIZ finance, à l’intention des jeunes, des sessions d’initiation de jeunes au processus électoral, et ce en prévision des prochaines échéances électorales de fin 2019. Les bénéficiaires ont été initiés à l’enregistrement des électeurs, au déroulement des élections, au décompte des voix et à la répartition des sièges au Parlement.

C’est ainsi que, à quelque mois des élections générales en Tunisie, 80 jeunes, pour moitié des jeunes femmes, ont été familiarisés aux étapes du processus électoral, à la faveur d’un financement de la coopération allemande mis en œuvre par la GIZ.

Cette initiation, qui a pour objectif de renforcer la participation des jeunes aux affaires locales et politique, a eu lieu dans le cadre de deux ateliers de simulation des élections législatives, apprend-on de même source. Les deux ateliers ont été organisés à Sidi Bou Ali (centre de la Tunisie) et à Tajerouine (nord-ouest). Selon la GIZ, l’expérience va se poursuivre dans d’autres localités du pays.

Ces simulations se sont déroulées dans le cadre du projet « Appui aux Institutions de la Jeunesse » financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en partenariat avec le ministère tunisien de la Jeunesse et des Sports.

Sur cette assistance politique allemande, la fondation allemande Konrad Adenauer a apporté sa logistique à « Mountadaa Ettajdid », nouveau cercle de réflexion de sensibilité de gauche pour organiser une conférence sur le thème controversé l’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA).

Cette manifestation a été un grand succès dans la mesure où elle a mis en confrontation deux points de vue opposés, celui du gouvernement -qui est pour l’Aleca- et celui de la société -qui est contre. Chaque partie a eu l’opportunité de développer, pacifiquement, son argumentaire dans le cadre de cette conférence.