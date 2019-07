Le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, a assisté, dimanche 30 juin, au terminus de la ligne Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) au démarrage du programme de propreté et d’entretien dans toutes les stations principales des trains, du métro et des bus dont celles qui ont repris leurs dessertes récemment avec l’entrée en circulation des nouveaux bus.

Ben Ahmed, à cette occasion, a pris connaissance du nouveau système de paiement dont les travaux d’infrastructure ont été parachevés et qui devrait entrer en phase d’expérimentation en septembre 2019.

Ben Ahmed a réitéré le souci de maîtriser l’exécution du programme national d’aménagement et d’entretien des stations de voyageurs afin de contribuer à la réussite de la saison actuelle d’été qui connaîtra un fort engouement pour le transport public.

Les parties prenantes veilleront, par ailleurs, à améliorer les prestations de services au profit des voyageurs tant nationaux qu’étrangers.

Il s’est engagé à poursuivre les efforts déployés en matière de maintenance de l’infrastructure de base des stations de transport dans ses différents modes, d’abris, d’espaces d’attente et de signalisations d’orientation, tout au long de l’année et dans toutes les régions.

Le ministre a également inspecté la ligne électrique de la ligne TGM (Tunis-La Goulette-La Marsa) après le parachèvement de ses travaux, recommandant d’activer la réalisation du reste des tranches du projet dont le coût total s’élève à 9 millions de dinars.

Ont également assisté au programme de propreté et d’entretien de l’environnement qui s’inscrit dans le cadre du programme national d’entretien des espaces réservés aux voyageurs du réseau des trains, des bus et du métro léger des représentants des municipalités et des équipes de scouts de Tunisie.