Le ministère des transports est en train de renforcer la flotte de transport terrestre dans le cadre d’un programme de réforme et de réorganisation déjà lancé, a annoncé, le ministre des Transports, Rachid Amri.

Lors d’une séance plénière consacrée à des questions orales adressées par des députés du Parlement, Amri a précisé qu’au niveau des sociétés régionales de transport interurbain, 40 bus ont été acquis dans le but de consolider les lignes qui ont été supprimées, tout en accordant des autorisations aux sociétés régionales, afin de programmer des dessertes supplémentaires et d’alléger la pression enregistrée, surtout pendant les fêtes et les vacances.

Le ministre a également souligné qu’en plus de l’appel d’offres pour l’acquisition de 418 bus, le ministère lancera un appel d’offres international, au début 2026, au profit des sociétés régionales, en plus d’une coopération bilatérale avec la Suisse et l’Italie pour l’acquisition des bus d’occasion afin d’appuyer les entreprises régionales.

Concernant le transport ferroviaire, le ministre a indiqué que la Société nationale des chemins de fer a reçu 30 locomotives, à savoir 20 en provenance de la Chine et 10 de France, depuis 2012, précisant que le projet est actuellement bloqué en raison de désaccords entre les fournisseurs et la société.

En ce qui concerne le métro de la région de Tunis, le ministre des Transports a annoncé qu’un appel d’offres sera bientôt lancé pour l’acquisition de 30 nouvelles rames de métro dans le cadre du programme de réforme élaboré.

Évoquant le transport intelligent, Amri a souligné que son département, en collaboration avec le ministère des Technologies de la communication, mettra en place un système de transport intelligent d’ici la fin de l’année 2025, comprenant un suivi et un service d’information pour les voyageurs, permettant de vérifier les horaires des voyages.