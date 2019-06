L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) appelle à ne pas utiliser les attentats terroristes comme subterfuge pour ne pas respecter les échéances constitutionnelles et pour réprimer les libertés et saper les aspirations sociales et populaires.

Dans un communiqué rendu public jeudi 27 juin 2019, suite aux deux opérations terroristes qui se sont produites le même jour à la rue Charles De Gaulle à Tunis et à proximité du siège de la police judiciaire d’El Gorjani (Tunis), l’UGTT a appelé à la cohésion et à faire preuve de plus de vigilance aussi bien au niveau sécuritaire que populaire, afin de déjouer d’éventuels attentats terroristes.

Est-ce le moment de polémiquer sur la politique et les élections alors qu’on n’a pas encore fini de faire le bilan et les conséquences de ces attaques terroristes ? Pourquoi l’UGTT se politise-t-elle de plus en plus ? Pourquoi s’intéresse-t-elle tant aux élections générales de cette année?

Voyons messieurs les syndicalistes, ayons un peu de décence!