L’année 2020 sera placée sous le signe “Appuyer la consommation du produit industriel tunisien”, a annoncé le chef du gouvernement, Youssef Chahed, mercredi 26 juin lors de l’ouverture des travaux de la première édition des Journées nationales ” Consommons Made in Tunisia #619″.

Chahed a également fait savoir que le 26 juin de chaque année est désormais décrété “Journée nationale d’encouragement de la consommation du produit industriel tunisien”.

Voici les autres décisions annoncées par le chef du gouvernement:

-Adoption du code à barres #619 pour tous les articles produits en Tunisie, afin de permettre au citoyen de les distinguer facilement par rapport aux produits importés.

-Introduction, dans les programmes scolaires, d’une nouvelle matière sur la culture de la consommation de produit tunisien, et ce à partir de l’année scolaire 2020-2021 et la généralisation de la mesure relative à la révision des prix en tenant compte de l’évolution de taux de change du dinar tunisien, notamment dans le cadre des marchés publics.

-Conclusion de contrats programmes dans le cadre du partenariat public privé (PPP), afin d’assurer l’approvisionnement des sociétés nationales en produits tunisiens.

La première édition des Journées nationales ” Consommons Made in Tunisia #619 ” est organisée les 26, 27 et 28 juin par le gouvernement, en vue de donner une impulsion à la consommation des produits ” Made in Tunisia “.