La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) informe, dans un communiqué publié mercredi 26 juin 2019, tous les agents publics exerçant à l’étranger dans le cadre de la coopération technique, qu’ils peuvent s’adresser au centre régional ou local le plus proche de leur lieu de résidence pour suivre leur situation d’affiliation, procéder à sa régularisation et payer les cotisations y afférentes.

La Caisse met à leur disposition un bureau spécialisé pour fournir toutes les prestations se rapportant à la régularisation des périodes de leur détachement et ce au siège de la caisse sis au 6 avenue Mohamed V à Tunis, précise la même source.