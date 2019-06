Une enveloppe exceptionnelle sera consacrée au gouvernorat de Monastir par le ministère du Tourisme et de l’artisanat, a annoncé le ministre René Trabelsi, lors d’une réunion extraordinaire du conseil régional du tourisme tenue mardi, dans la région.

Il a été ainsi décidé, de doubler la prime annuelle allouée au gouvernorat de Monastir et de consacrer une enveloppe de 200 mille dinars à la réhabilitation et l’éclairage de la route n°3 située dans la zone touristique. Une autre enveloppe de100 mille dinars sera également allouée au paiement du promoteur chargé de l’entretien dans cette zone.

La prime allouée aux municipalités de Sidi Ameur Mesjed Issa et de Sahline Moôtmar sera également, augmentée de 30 mille dinars à 100 mille dinars, a affirmé Trabelsi soulignant qu’une enveloppe exceptionnelle de 100 mille dinars sera consacrée au nettoyage des plages de Bekalta.

D’autre part, le ministre a fait savoir que de grandes agences de voyage européennes feront leur entrée sur le marché tunisien, et ce, dans le cadre de l’open sky, notant que cette donne est de nature à attirer une nouvelle catégorie de touristes étrangers vers la Tunisie alors que le taux d’occupation dans les hôtels de la région est de 100%.

Trabelsi a souligné la nécessité de valoriser davantage les monuments de la région, à l’Instar de la Mausolée de Habib Bourguiba.

En ce qui concerne les hôtels fermés, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat oeuvre à identifier des solutions dans ce dommaine d’autant que cet état de fait est de nature à créer des problèmes sécuritaire et environnemental et d’entacher l’image du tourisme, en Tunisie, selon le responsable gouvernemental.

A cet égard, le tourisme thermal bénéficie d’important investissement pouvant être exploité dans la transformation des hôtels fermés en des centres de soin, à condition de garantir le transfert de leurs bénéfices en devises vers les banques tunisiennes, a-t-il précisé.

Dans sa réponse aux questions des intervenants, le ministre a exprimé le souhait de voir les plages placer sous la tutelle de son département, relevant que les autorisations attribuées par l’Agence de la Protection du Littoral pour l’exploitation provisoire des plages devaient répondre à des critères clairs lors de l’augmentation des tarifs de location.

De son coté, le président de la Fédération régionale de l’Hôtellerie de Monastir, Slim Dimassi, a recommandé d’identifier des solutions aux problèmes qui se posent dans ce domaine, dont le déversement de l’eau de l’assainissement et des eaux usées à Oued Hamdoun, qui se trouve dans le voisinage de la zone touristique.

Il a également appelé à renouveler le réseau d’éclairage public dans cette zone notamment au niveau de la route n°3 et le réseau de canalisation ainsi qu’à soutenir les efforts de la municipalité de Monastir en matière de lutte contre les insectes.

Selon les données présentées lors de la réunion, le secteur du tourisme à Monastir a enregistré une évolution de 17,5% en termes de nuitées pendant la période entre 1er janvier 2019 et 20 juin 2019, et ce par rapport à la même période de l’année 2018.