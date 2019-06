La ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Saïda Ounissi, indique que la Stratégie nationale de l’emploi sera officiellement annoncée le 30 juin 2019, et ce après la fin des négociations à son sujet au cours de ces derniers jours et son adoption par la présidence du gouvernement.

Citée par l’agence TAP en marge de la tenue en Tunisie du premier sommet africain du leadership en technologie moderne sous le thème ” portail des startups “, Ounissi souligne que l’élaboration de cette nouvelle stratégie de l’emploi a été faite dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement et les organisations et après nombreuses consultations au niveau national et régional.

La stratégie de l’emploi, dont la mise en application est prévue pour 2020-2030, vise à adapter la formation des étudiants de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur aux nouveaux besoins du marché de l’emploi afin d’améliorer le taux d’intégration dans le marché de l’emploi, sachant que le taux de chômage se situe actuellement à 15,3%.

Un comité de pilotage composé de représentants du ministère de l’Emploi et des organisations syndicale (UGTT) et patronale (UTICA) ainsi que des représentants du bureau international du travail a assisté à l’élaboration de cette stratégie nationale de l’emploi.