Sous le patronage du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, la compétition nationale portant sur la certification Microsoft Office Specialist, organisée par Smartfuture, a dernièrement confronté les 120 gagnants de la compétition régionale issus des centres sectoriels de la formation professionnelle qui s’est tenue du 27 au 31 mai dernier.

De chaque centre, 4 étudiants ont été sélectionnés pour participer à la compétition nationale qui s’est tenue dans les locaux de Smartfuture.

“Notre objectif à travers l’organisation de cette compétition est de munir les jeunes étudiants d’un certificat reconnu à l’échelle mondiale prouvant leur maîtrise des technologies Microsoft très demandées par les entreprises”, a indiqué Sofiane FEKIH, directeur général de Smartfuture.

La cérémonie de proclamation des résultats a eu lieu au siège de Smartfuture à Tunis en présence de Saïda Ounissi, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi.

Les deux gagnants, Mariem Bahlous (du Centre sectoriel de formation en énergétique de Kairouan) et Wael Gharsa (du Centre sectoriel de télécommunication de la Cité el Khadhra), représenteront la Tunisie à la compétition mondiale «Microsoft Office Specialist», prévue du 28 au 31 juillet 2019 à New York (Etats-Unis d’Amérique). A ce titre, ils bénéficieront d’une prise en charge totale.

“À travers cette compétition, nous souhaitons redorer l’image de la formation professionnelle en tant qu’une voie d’excellence pour les jeunes cherchant à intégrer le marché de l’emploi, a souligné Saida Ounissi. “Nous voulons encourager les jeunes à intégrer la formation professionnelle qui offre aujourd’hui, non seulement des formations dans le digital, mais aussi des certifications reconnues à l’échelle internationale”.

À propos de Smartfuture

SMARTFUTURE s’impose aujourd’hui comme étant l’un des principaux centres privés de la formation professionnelle en Tunisie.

Fondée en 2002, SMARTFUTURE est une ouverture au monde professionnel qui a pour principal objectif de mettre en œuvre des programmes de formation professionnelle permettant aux stagiaires d’être immédiatement opérationnels sur les domaines les plus demandés du marché.

Spécialiste dans la formation exécutive et fournisseur de solutions cloud et académiques, SMARTFUTURE offre des services de conseil, d’accompagnement, de formation et de déploiement des solutions technologiques à forte valeur ajoutée.