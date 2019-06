L’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), membre du réseau ” Enterprise Europe Network “, organise, en collaboration avec Bretagne Commerce International et Invest In Bretagne, une mission d’hommes d’affaires tunisiens pour participer à la 7ème édition de l’événement ” Open de l’International “, le forum de partenariat d’affaires internationaux (International Business Partnering Forum), qui aura lieu à Brest en France du 1er au 2 juillet 2019.

Cet événement de réseautage et d’information permettra de rencontrer et de nouer de nouvelles opportunités d’affaires avec des entreprises de l’Ouest de la France et autres dans plus de 55 pays à travers le monde, lit-on sur le site de l’Agence.

Des rencontres d’affaires B2B ainsi que des conférences et des ateliers figurent au programme des deux journées : https://opendelinternational.com/programme/

Les thèmes principaux portent sur 3 secteurs :

– Agri tech & food tech,

– E-santé & Biotech

– Energies renouvelables & Smartgrid.

Créé en 2008, “Enterprise Europe Network'” est un réseau qui aide les entreprises à innover et à s’internationaliser. Il s’agit du réseau le plus large au monde destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) qui ambitionnent de s’externaliser. Il est actif dans plus de 60 pays.