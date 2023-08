La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCI Tunis) organise, du 28 Août au 1er Septembre 2023, une mission d’hommes d’affaires tunisiens, en Jordanie.

Cette mission est organisée en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Madaba et la Chambre de commerce de Amman, indique la chambre sur son site. Elle prévoit des rencontres B2B avec les représentants des entreprises de la région de Madaba et celle de Amman dans différents secteurs dont l’agroalimentaire, l’électricité, les services, l’Industrie pharmaceutique, le tourisme et les technologies de l’information et de la communication.

Des visites de sites sont également programmées, indique la CCI Tunis, ajoutant que les participants à la mission prendront part à la conférence internationale sur la propriété intellectuelle organisée par l’Entreprise Jordanienne pour le développement des Projets (JEDCO) dans le cadre du projet ” Propriétés Intellectuelles Capacités de croissance intelligente, durable et inclusive dans la région méditerranéenne “, ( IPMED) , financé par l’Union européenne.