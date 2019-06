Plusieurs agriculteurs de Mzahdia dans la localité d’Hichria (gouvernorat de Sidi Bouzid) ont organisé, jeudi, un mouvement de protestation contre leur approvisionnement en semences de pommes de terre “non conformes aux normes techniques” par l’un des semenciers.

Ils ont appelé le ministère de l’agriculture et l’Union des agriculteurs à ouvrir une enquête pour poursuivre en justice ce marchand et assurer leur indemnisation surtout après les pertes financières qu’ils ont subies à cause de cette opération “préméditée”.

Ils ont souligné, à la correspondante de TAP, que les quantités produites de pommes de terre sont réduites cette saison à cause de la mauvaise qualité de semences achetées.