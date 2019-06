Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont enregistré, en volume (prix constant), une baisse à l’export de 3,5% et à l’import de 3,1%, au cours des cinq premiers mois de l’année 2019 par rapport à la même période de l’année 2018, selon les chiffres publiés jeudi 20 juin par l’Institut national de la statistique (INS).

Ainsi, les ont augmenté respectivement de 19,3% pour les exportations et de 20,9% pour les importations.

En valeurs courantes, les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur ont atteint, pour les cinq premiers mois de l’année 2019, 19,590 milliards de dinars en exportations et 27,696 milliards de dinars en importations, soit des hausses respectives de 15,1% et de 17,2% par rapport à la même période de l’année 2018.

Evolution du commerce extérieur hors énergie

Hors énergie, les prix ont augmenté à l’export de 19,2% et à l’import de 19,6%, par rapport à la même période de 2018.

Les prix de l’énergie ont enregistré des hausses de l’ordre de 20,8% à l’export et de 30,2% à l’import durant la même période de l’année courante.

Evolution des exportations par secteur d’activité

Au cours des cinq premiers mois de 2019, les exportations en volume ont baissé pour le secteur du textile, de l’habillement et du cuir de 2,3%; de 6,1% pour le secteur de l’énergie, et de 21,2% pour celui de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire.

Par ailleurs, les exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés de l’énergie ont augmenté en volume de l’ordre 5,3%.