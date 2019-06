Le Tunindex clôture la séance de mercredi en hausse, affichant un gain de 0,30%, à hauteur de 7 102,17 points. Le volume des transactions s’est élevé à 4,873 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse ,Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a été quasi stable, avec 27 hausses contre 27 replis.

Le titre UIB a réalisé le plus fort volume de la séance, mobilisant 0,570 MD de ses capitaux, le titre a gagné 2,38% en s’échangeant à 21,50 D.

MPBS s’offre la plus forte hausse (+ 4,92%) de la séance, à 6,18 D, tout comme les titres CIL et MONOPRIX qui ont avancé respectivement de 4,47% et 3,57% à 15,18 D et 8,68 D.

Dans le vert également, TGH a augmenté de 3,44% à 0,30 D, suivi par le titre TUNISAIR qui a progressé de 2,94% en s’échangeant à 0,70 D.

Dans le rouge, ESSOUKNA recule de 3,60% à 1.87 D, suivi par les titres ELECTROSTAR et CIMENTS DE BIZERTE qui ont perdu respectivement 2,75% et 2,63% à 1,06 D et 1,11 D.

UADH affiche un repli de 2,45% à 1,19 D. Idem pour le titre ASSAD qui a baissé de 2,27% en s’échangeant à 7,31 D.