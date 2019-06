Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, s’est entretenu, lundi 17 juin à Tunis, avec le président du Conseil économique et social libanais (CES), Charles Arbid, au sujet de la création d’une Union panarabe des conseils économiques et sociaux.

Mohamed Trabelsi, en sa qualité de président du Conseil national du dialogue social, a présenté l’expérience du Conseil économique et social en Tunisie, passant en revue les étapes de la mise en place du Conseil national du dialogue social, sa composition, ses missions et ses programmes futurs.

Trabelsi a, en outre, souligné les principaux projets de réforme de son département, notamment le programme d’aide aux familles défavorisées et à faible revenu, le programme d’encadrement des personnes à besoins spécifiques, le programme d’encadrement des enfants sans soutien familial ainsi que le projet des cartes “Labes” en faveur des affiliés sociaux et “Amen” à l’intention des familles démunies et à faible revenu.

Pour sa part, Arbid a souligné l’importance de créer une Union panarabe regroupant les conseils économiques et sociaux des pays arabes, ajoutant qu’une telle structure est de nature à “favoriser l’échange d’expériences dans le domaine et à tirer profit des expériences réussies en la matière”.

Le président du Conseil économique et social libanais, effectue une visite en Tunisie du 16 au 19 juin courant.