Le nombre des crédits accordés aux femmes dans le cadre du programme d’autonomisation économique de la femme dans les zones rurales, est de l’ordre de 3 550, d’une valeur 20 millions dinars et ayant favorisé 12 500 postes d’emploi. C’est ce qu’a déclaré Néziha Laabidi, ministre la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, en marge de la tenue d’un congrès maghrébin intitulé “la bonne gouvernance, locale pilier du développement durable et garantie des droits des nouvelles générations”.

Laabidi a précisé que son ministère se penche sur l’augmentation de la valeur des crédits au profit des femmes et des jeunes filles dans les zones rurales pour les aider à travailler.

Actuellement les crédits accordés aux femmes bénéficiaires du Programme d’autonomisation économique s’élèvent entre 1 000 dinars et 10 mille dinars sans intérêts et sans conditions d’autofinancement.

Laabidi a affirmé, à ce propos, que des efforts sont déployés afin d’augmenter la valeur de ces crédits de mille dinars à 100 mille dinars.

Le plan d’action pour la réalisation de la stratégie nationale d’autonomisation économique et sociale des femmes rurales pour la période de 2019/2020 a été adopté le 8 mars 2017.