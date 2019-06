L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé à la mise en place d’une cellule au sein de la présidence du gouvernement, regroupant toutes les parties concernées, ayant pour mission de veiller à la réussite de la saison céréalière et des fruits saisonniers et le décaissement des indemnisations destinées aux sinistrés des incendies.

Lors de la réunion périodique du conseil des régions du gouvernorat du Kef, l’UTAP a exprimé sa déception vis-à-vis du désintérêt des autorités compétentes concernant les préparatifs de la saison de la récolte surtout au niveau de la collecte des céréales, lit-on dans un communiqué publié samedi par l’organisation agricole.

Le conseil, présidée par Abdelmajid Ezzar, président de l’UTAP, a exprimé son refus catégorique des décisions improvisées du ministère du Commerce qui risquent de freiner la machine de production dans toutes les filières agricoles.

Il s’agit de l’importation anarchique, l’interdiction de l’exportation et l’encouragement de la contrebande qui menacent ” les secteurs de production à l’instar des fruits de la saison, la pomme de terre et les volailles “, souligne encore la même source.

Par ailleurs, le Conseil national de l’huile d’olive appelle à tenir une réunion pour se bien préparer à la saison oléicole.

Le conseil des régions a exprimé sa préoccupation au sujet de la détérioration de l’infrastructure portuaire et le nombre élevé des intrants.

Il a également appelé à achever le décaissement des primes d’investissements et des indemnisations des agriculteurs sinistrés par les catastrophes naturelles et à renforcer l’activité des groupements interprofessionnels, compte tenu de son rôle dans la régulation du marché et le développement des filières agricoles.