Le décret n°2019-496, relatif aux expropriations pour cause d’utilité publique, en prévision des travaux de construction du pont fixe de Bizerte, a été publié vendredi 14 juin, sur le Journal officiel (JORT). Les premiers lots concernés se situent sur le tronçon entre l’autoroute A4 et la ville de Bizerte, au niveau des délégations de Zarzouna et Menzel Abderrahmane.

Sur un total de 320 lots situés sur ce premier tronçon, 160 lots seront cédés à l’amiable dont 98 seront liquidés au cours de la semaine prochaine.

Les expropriations au niveau du deuxième tronçon sont en attente de l’élaboration des procédures, par les services de la présidence du gouvernement. Au total, 178 lots sont concernés par l’expropriation dont 120 appartenant à des particuliers ; 72 d’entre eux seront réglés à l’amiable.

Le décret sur les expropriations relatives au pont fixe de Bizerte est le premier décret du genre publié, en application de la nouvelle loi n°2016-53 du 11 juillet 2016, portant expropriation pour cause d’utilité publique. Il devra garantir les meilleures conditions de déroulement des travaux, explique Nahla Moumen Messrer, chef de division des affaires foncières au chef-lieu du gouvernorat de Bizerte.

La somme globale allouée aux compensations de toutes les expropriations liées au projet est fixée à 47 millions de dinars, précise la même source.