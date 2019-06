243 sociétés offrant plus de 8 000 emplois ont déposé, jusqu’à fin mai 2019, des demandes pour bénéficier de prestations de la ligne de financement des sociétés en difficulté, dont le total de financements s’élève à 400 millions de dinars (MDT), selon la directrice générale des PME au ministère de l’Industrie et des PME, Malika Krit.

Participant à la rencontre régionale tenue à Gabès sur “l’investissement et les sociétés économiques en difficulté”, jeudi 13 juin 2019, Krit a fait savoir que 42 dossiers ont été approuvés par la commission de gestion, 94 sociétés seront accompagnées et 68 autres ont actuellement en cours d’élaboration des études, alors que le reste de dossiers ont été refusés.

Cette ligne apportera un appui financier à 600 PME en difficultés financières, rappelle-t-elle, ajoutant que le gouvernement lui a réservé une enveloppe de 100 MDT dans le cadre de la loi de finances 2018.

” Les sociétés pouvant bénéficier de cette ligne, doivent avoir un volume d’actifs oscillant entre 100 mille dinars et 15 MDT. Elles doivent, également, disposer d’une comptabilité transparente et opérer dans des activités autres que les secteurs commercial, financier, foncier et d’hydrocarbures “, a-t-il dit.

De son côté, le secrétaire d’Etat chargé des PME, Habib Dabbabi, a indiqué que les PME constituent la base de l’économie nationale, soulignant à l’impératif de leur accorder les moyens financiers et des conditions meilleures pour qu’elles puissent évoluer.Dans ce cadre, il a affirmé que le gouvernement œuvre à mettre en place de nouveaux mécanismes de financement qui s’adaptent avec les mutations du marché.

Il a appelé les sociétés tunisiennes à veiller à moderniser leurs outils de production, à recourir aux jeunes compétences et à conquérir de nouveaux marchés, notamment, les marchés africains.