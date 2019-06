Tunis abrite les deuxièmes Journées “Carthage Dance” du 14 au 20 juin

Placées sous le signe “Pas de danse sans intégrité corporelle”, les Journées Chorégraphiques de Carthage (Carthage Dance) se tiendront dans leur deuxième édition du 14 au 20 juin à Tunis, entre la Cité de la Culture, le théâtre El Hamra, le 4ème art, le “Le Rio” et la place “Bab Bhar”.

Le théâtre de l’opéra abritera les spectacles d’ouverture et de clôture. La France sera à l’honneur dans un spectacle inaugural, le 14 juin, “Queen Blood” (60mn) d’Ousmane Sy, production du Centre Chorégraphique de Rênes et de Bretagne.

Le clap de fin, le 20 juin, prévoit une oeuvre du Tunisien Radhouane El Meddeb qui présentera une adaptation du célèbre ballet russe de Tchaikovsy “Le Lac des Cygnes” (90mn), production du ballet de l’Opéra National du Rhin sous la direction de Bruno Bouché.

La première journée sera marquée entre autres par la présentation de “Appel Power” (50mn) à la salle 4e Art, dans une mise en scène et chorégraphie de la Tunisienne Oumaima Menai. Le même espace abritera une oeuvre égyptienne, “Without Damage” (90mn), mise en scène par Mohamed Fouad d’après un texte du dramaturge Hakim Abdelnaeem. Il s’agit d’une production d’Orient productions et D-CAF Festival avec le soutien de Tamasi performing arts collective et l’Arab Art Focus.

Le programme culturel prévoit l’organisation de deux tables rondes : “Etre programmateur de danse en Afrique” et “L’Afrique et les arts: une question post-coloniale”. Une rencontre sur “la mémoire des institutions, théâtre de Chaillot/El Teatro” autour de l’ouvrage “Chaillot, palais de la danse” et une anti-conférence “Quelle histoire” est également au menu. Dans le cadre du focus-Palestine, une carte blanche sera donnée à Khaled Elayyan.

Le Maghreb, l’Afrique, le Monde arabe et l’Europe seront représentés par des spectacles interprétés par plus de 250 danseurs et professionnels en chorégraphie. Le programme de cette manifestation lancée en 2018, comporte 37 spectacles dont 22 spectacles internationaux et 15 spectacles tunisiens, outre les tables rondes, les workshops, les performances et une résidence artistique.

Le programme détaillé de ces Journées Chorégraphiques de Carthage (Carthage Dance) :

Le billet d’entrée est de 10 dinars avec possibilité de se procurer un pass festival à 30 dinars valable pour toute la durée de l’évènement, hormis l’ouverture et la clôture. Pour les spectacles d’ouverture et de clôture, les billets varient entre 15 et 25 dinars. Les billets sont en vente depuis le 10 juin à la Cité de la Culture.