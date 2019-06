La Bourse de Tunis débute la séance du mercredi dans le vert, le Tunindex affiche un gain de de 0.34 % à 7 046.17 points dans un volume d’affaires de l’ordre de 2.371 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre ATB augmente de 5.81 % à 3.82 TND suivi par ASSAD et WIFAK BANK qui avancent respectivement de 2.89 % et 2.75 % à 7.46 TND et 6.35 TND.

En baisse, le titre SOTETEL recule de 2.82 % à 8.25 TND tout comme MODERN LEASING et CARTHAGE CEMENT qui ont baissé respectivement de 2.56 % et 2.34 % 1.90 TND et 1.25 TND.