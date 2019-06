La compagnie aérienne Tunisair a dernièrement loué cinq avions et projette de louer cinq autres dans le cadre du renforcement de sa flotte. C’est ce qu’a déclaré, mardi 11 juin 2019, le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, lors de l’ouverture de la 12ème conférence annuelle de la Fédération internationale de l’information aéronautique (FIIA), qui se tient du 11 au 13 courant à Tunis.

Il a ajouté que la flotte de Tunisair sera renforcée, d’ici un an et demi, par 10 nouveaux appareils, et que la compagnie envisage aussi de vendre, prochainement, 5 anciens appareils.

Ben Ahmed estime que ” l’approche adoptée serait la meilleure en attendant la restructuration de Tunisair et le renouvellement de sa flotte “, rappelant que les problèmes financiers de la société ont entravé à maintes reprises, l’acquisition de nouveaux appareils, voire l’annulation de la demande.

” La location de ces avions se prolongera sur une période de 12 ans à des prix avantageux par rapport à la location pour une année “, a indiqué le ministre.

Cette approche a permis au transporteur national de récupérer l’avance financière allouée auparavant à l’acquisition de nouveaux avions.

La 12ème conférence annuelle de la FIIA accueille plus de 350 participants parmi des experts et des constructeurs d’avions civils, outre des représentants d’organisations internationales opérant dans les domaines de l’information aéronautique, de la sûreté et de la sécurité de l’aviation d’une centaine de pays.

Cette rencontre se penche sur la feuille de route internationale visant à généraliser et développer le Système de gestion de l’information aéronautique et à numériser la banque de données relative à ce système.