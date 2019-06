L’Institut du monde arabe (IMA) à Paris a organisé, mardi 11 juin 2019, une conférence sur “Le marché du sport dans le monde arabe”, qui a pour objectif d’explorer les enjeux et opportunités liés au marché du sport.

Plusieurs sujets ont été évoqués ayant notamment trait aux infrastructures, innovation, droits médias, développement durable…, à l’aube de grands événements sportifs internationaux comme la Coupe d’Afrique des nations qui débute le 21 juin courant en Egypte, la Coupe du monde de football au Qatar en 2022, le Championnat du monde de handball en Egypte en 2021 ou encore les Jeux méditerranéens de 2021 à Oran.

Ce rendez-vous a réuni les plus grands acteurs du monde du sport en France et dans le monde arabe. La Tunisie y était représentée par Tarek Kharrat, mathématicien spécialiste en statistiques installé en Angleterre, Bassem Loukil, président du groupe Loukil, Mourad Zeghidi, journaliste spécialiste en communication, et l’escrimeuse Ines Boubakri, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio 2016.

Par ailleurs, se tient, depuis le 10 courant à l’IMA et jusqu’au 21 juillet prochain, une exposition sur le football “Foot et monde arabe, la révolution du ballon rond”, consacrée à l’influence du sport roi dans les sociétés arabes et lors des révolutions.

Cette exposition permet au visiteur de découvrir -à la manière d’un joueur entrant sur un terrain de football- 11 épopées humaines de joueurs et de supporters dans le monde arabe : l’équipe du Front de Libération national de l’Algérie, le célèbre joueur Larbi Ben Barek, l’essor du football féminin en Jordanie ou encore la ville du Caire comme capitale du football…

Objets iconiques (maillots, ballons, trophées des Coupes du monde 1998 et 2018…), photographies, extraits d’archives, documentaires, interviews sont complétés par le travail de plusieurs artistes contemporains (Philippe Parreno…).

Plusieurs expériences interactives sont également proposées aux visiteurs : composer son équipe de foot arabe idéale ou se glisser dans la peau d’un commentateur sportif.

Exemple unique d’assimilation d’un élément étranger aux cultures arabes, le football a joué, à l’heure des indépendances, un rôle déterminant dans l’élaboration des identités nationales.

L’engagement du sport dans les combats sociaux demeure très vif au 21ème siècle, dans le monde arabe mais aussi hors de celui-ci. En France, l’équipe victorieuse du mondial de 1998 consacre des joueurs issus de l’immigration, dont Zinedine Zidane est l’emblème.

Le football tunisien est présent avec des photos de champions de différentes générations comme Tarek Dhiab, Radhi Jaidi, Zoubeir Badra, et celles du sacre de la Tunisie en Coupe d’Afrique de 2004 qu’elle avait organisée.