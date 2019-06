Les moyens susceptibles de promouvoir les relations bilatérales et la coopération entre la Tunisie et la Russie, notamment aux plans économique, sécuritaire, commercial et touristique, ont été au centre d’un entretien, dans la matinée du mardi 11 juin 2019 au Palais des Nations unies à Genève, entre le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, et le Premier ministre de Russie, Dimitri Medvedev, en marge de la 108e session de la Conférence internationale du travail (CIT).

L’entretien a également porté sur l’importance des échanges de visites entre les hauts responsables des deux pays et des concertations politiques communes, outre le renforcement du cadre législatif régissant les relations bilatérales.

Les deux parties ont souligné la nécessité de consolider la coopération économique entre les deux pays, d’impulser l’investissement et les échanges commerciaux et de promouvoir davantage la destination Tunisie sur le marché russe.

Cette rencontre a également porté sur les résultat des travaux de la commission mixte tuniso-russe, tenue en Tunisie du 24 au 26 avril dernier.

A noter que 45 chefs d’Etat et de gouvernements, 5 700 délégués et employeurs de 187 Etats membres prennent part à la 108e session de la Conférence internationale du travail (du 10 au 21 juin), qui est organisée à l’occasion de la célébration du centenaire de l’OIT.