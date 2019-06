La ville de Dar Chaabane El Fehri (gouvernorat de Nabeul) a abrité le week-end dernier une manifestation sportive sous le thème ‘Dar Chaabane rêve” visant à promouvoir la pratique du sport en géneral et le basket-ball en particulier et à doter la ville d’une salle de sport, digne de la prestigieuse histoire du basket-ball de la région et de la passion des citoyens de Dar Chaabane pour leur discipline préférée.

Cette initiative encouragée par la fédération Tunisienne de basket-ball organisée en coordination avec le comité d’organisation local conduit par le journaliste sportif Faycal Chaabane, fils de la région et ancien basketteur ainsi que la municipalité de la ville, a connu un beau succès populaire et réuni de nombreux citoyens de la ville ainsi que plusieurs générations de joueuses et joueurs internationaux.

Ali Benzarti président de la FTBB a annoncé à cette occasion l’accord du ministère de la jeunesse et des sports d’un projet de construction d’une salle programmé pour l’année 2020 et qui portera le nom de Ahmed Cheminigui, “le père spirituel” du basket-ball à Dar Chaabane.

Plusieurs personnalités du monde du basket-ball et de nombreux journalistes spécialistes de la discipline ont été honorés et un match exhibition d’anciens joueurs à été organisé à cette occasion.