La Bourse de Tunis a entamé, la séance de ce lundi, sur une note négative où le Tunindex baisse de 0,16% à 7 070.06 points dans un volume d’affaire mince de l’ordre de 0,644 MTND, selon Mena Capital Partners.

A la hausse, le titre TGH s’adjuge 3,44 % à 0,30 TND suivi par CARTHAGE CEMENT et SIPHAT qui avancent respectivement de 3,30 % et 2,93 % à 1,25 TND et 5,26 TND.

A l’opposé, le titre SOTETEL recule de 2,65 % à 6,60 TND tout comme BNA et TVAL qui ont perdu respectivement 2,40 % et 2,13 % et 12,20 TND et 17,43 TND.