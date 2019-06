A l’occasion de l’ouverture de la plage de Raf-Raf relevant de la délégation de Ras Jebel (gouvernorat de Bizerte), le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami, dimanche 9 juin, a appelé les municipalités à la création d’agences de services régionaux urbains en vue d’assurer le recyclage des déchets. Il a mis en exergue le rôle de ces structures dans la lutte contre la pollution dans les différentes localités de la région.

Il également souligné le rôle dévolu aux autorités locales et aux citoyens pour garantir un environnement sain, précisant que les difficultés environnementales dans le gouvernorat de Bizerte et dans les grandes villes sont causées par un cumul de plus de deux décennies et doivent être résolues par le biais d’un travail collectif et le respect des lois et des structures concernées.

A noter que l’ouverture de la plage de Raf-Raf a été organisée à l’occasion de la Journée nationale et mondiale de l’environnement, notamment après l’achèvement des travaux de réaménagement et de sauvegarde contre l’érosion, réalisés par l’agence de protection et d’aménagement du littoral moyennant une enveloppe estimée à 18 millions de dinars.

A cette occasion, le programme des festivités a comporté une présentation des programmes de propreté et de sauvegarde de l’environnement ainsi qu’un exposé des divers projets réalisés pour la protection et d’aménagement du territoire à l’échelle nationale et régionale.