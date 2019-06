Le docteur Michael K. Obeng, chirurgien plasticien de Beverly Hills, et son équipe de volontaires RESTORE –pour Restoring Emotional Stability Through Outstanding Reconstructive Efforts (restaurer la stabilité émotionnelle grâce à une chirurgie reconstructrice exceptionnelle)- vont permettre à plus de 100 patients du Gabon de bénéficier d’une chirurgie reconstructrice gratuite.

Pour ce faire, RESTORE se rendra au Gabon pour la seconde fois avec une équipe de vingt professionnels de santé afin d’offrir des chirurgies reconstructrices gratuites.

Pour la 11e année consécutive, l’équipe RESTORE et le Dr Obeng s’embarquent dans cette initiative humanitaire.

Par le passé, les autres pays visités par RESTORE sont le Guatemala, le Laos, le Mexique, le Nigeria et le Ghana -pays de naissance du Dr Obeng.

L’équipe de cette année comprend vingt volontaires de cinq pays et trois continents différents. Pour l’Europe, le Dr. Mehmet Atila, chirurgien plasticien allemand renommé auprès des célébrités, sera présent pour la 5e fois. Parmi les autres volontaires d’envergure, on compte Donald Obaseki, du Nigeria, et Dawn Sutherland, ancienne cadre chez Xerox et directrice des relations internationales de RESTORE. Le Dr. Barry Freeman, chef du service d’anesthésie de MiKO Plastic Surgery à Beverly Hills et le Dr. Paa-Ekow Hoyte-Williams, chef du service de chirurgie plastique de l’hôpital universitaire Komfo Anokye de Kumasi au Ghana accompagneront à nouveau l’équipe.

La mission médicale de cette année au Gabon a été rendue possible grâce à la FOBO (Foundation Omar Bongo Ondimba), fondée en l’honneur d’Omar Bongo Ondimba, et Pascaline Bongo Ondimba.

L’objectif de “RESTORE Gabon 2019“ est de soigner plus de 100 patients, et ce du 8 au 15 juin 2019, pour commémorer le 10e anniversaire de la mort du chef de l’Etat gabonais, Omar Bongo Ondimba, afin de préserver son héritage de soins de santé gratuits pour les Gabonais.

D’après African Media Agency (AMA) pour Africa Communications Media Group.

À propos de RESTORE Worldwide Inc.; La Fondation pour La Chirurgie Reconstructrice

RESTORE (Restoring Emotional Stability Through Outstanding Reconstructive Efforts) est une organisation de services médicaux à but non lucratif 501(c)3 basée aux États-Unis et qui offre gratuitement des chirurgies reconstructrices et services médicaux associés aux enfants et adultes atteints de difformités défigurantes et fonctionnelles résultant d’anomalies congénitales, d’accidents, et de maladies.

RESTORE forme également les professionnels de santé locaux aux techniques de pointe et mesures de sécurité en matière de chirurgie plastique et reconstructrice.

À ce jour, RESTORE a pratiqué plus de 700 chirurgies sur trois continents différents pour un montant excédant 35 millions de dollars sur une période de 10 ans. RESTORE a été fondée en 2008 par le Dr. Michael K. Obeng, chirurgien plasticien à Beverly Hills.

À propos de Michael K. Obeng, MD, FACS

Le Dr. Obeng est fondateur et PDG de RESTORE. Il est diplômé de Harvard et a été récompensé pour son travail. Il pratique la chirurgie plastique au sein du Medical Triangle de Beverly Hills. Il est membre de l’American College of Surgeons et fait actuellement partie du personnel du centre médical Cedars-Sinaï de Los Angeles.

La création de RESTORE est le résultat de l’inspiration de mentors et d’autres organisations similaires. De manière plus significative, le chirurgien a été inspiré par ses propres débuts modestes au Ghana où il a été témoin des effets dévastateurs des maladies et affections et des conséquences négatives des difformités, dont la plupart étaient attribuées à des forces surnaturelles telles que la sorcellerie.