Dix-huit candidats ont obtenu une certification pilote de conformité avec la norme ISO 17024, dans le cadre du Programme national de certification axé sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique en Tunisie.

Il s’agit d’une reconnaissance de la compétence de personnel, notamment des installateurs photovoltaïques selon la norme ISO 17024, indique l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) sur son site.

La norme ISO 17024 de l’Organisation internationale de la normalisation fournit un cadre de référence global pour les systèmes de certification afin d’assurer leur fonctionnement cohérent, comparable et fiable dans le monde, permettant aux personnes de faire valoir leurs compétences à l’étranger.

Reconnue internationalement, cette certification atteste des compétences techniques individuelles et garantit le respect des normes internationales. Elle permet l’exportation du savoir-faire tunisien et l’amélioration de la compétitivité ainsi que de la qualité des services dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.

Le Programme national de certification, axé sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique en Tunisie, s’inscrit dans le cadre du projet de promotion de l’efficacité énergétique en Tunisie (APEET), commandé par le ministère fédéral de la Coopération économique allemand (BMZ) en partenariat avec l’Agence nationale de la maîtrise de l’énergie (ANME) et l’Institut national de la normalisation et de la propriété intellectuelle (INNORPI).