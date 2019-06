Le taux d’inflation atteint 7% en mai contre 6,9% en avril et 7,1% en mars 2019, selon les données fournies par l’Institut national de la statistique.

Ce retour à la hausse après des replis successifs est dû essentiellement à une accélération du rythme d’augmentation annuel des prix de l’alimentation.

Ainsi, en mai 2019, les prix de l’alimentation ont augmenté de 7,3% sur un an contre 6,6% en avril. Cette hausse est expliquée par l’augmentation des prix des œufs de 26,6%, des légumes frais de 15,8%, des produits laitiers de 10,4% et des viandes de 7,4%. Hors produits frais, les prix de l’alimentation sont en hausse sur un an de 5,7%.

Sur un an, les prix du transport ont augmenté de 9,8% en raison de la hausse des prix des véhicules de 8,1%, des coûts d’utilisation des véhicules (pièces de rechanges et carburants) de 11,1% et des services de transport de 8,4%.

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) se replie à 6,7% contre 6,8% en avril 2019. Les prix des produits libres (non administrés) augmentent de 7,8% contre 4,5% pour les prix administrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 8,3% contre 2,3% pour l’alimentaire administré.