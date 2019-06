L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), organe de l’ONU, vient de renouveler l’accréditation TRAINER PLUS du centre régional de formation à la sûreté de l’aviation de Tunis en tant que membre à part entière.

Le Centre de Formation en Sûreté de l’Aviation Civile (ASTC) de Tunisie fait partie des 35 centres de formation dans le monde que l’OACI a endossé et approuvé comme centre de formation de l’OACI dans le domaine de la sûreté de l’aviation.

Pour mémoire, l’ASTC de Tunis a été accrédité en décembre 2016 suite à une évaluation de l’OACI qui a porté entre autres sur plusieurs aspects, tels que l’administration et le personnel, les capacités techniques, les aspects opérationnels et financiers, les infrastructures et équipements de formation, la logistique et le matériel.