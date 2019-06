La première tranche du projet du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR), soit la ligne Zahrouni, sera opérationnelle à la fin de cet été. C’est ce qu’a annoncé, samedi 1er juin 2019, le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, à l’occasion de la mise en circulation de 165 nouveaux bus de la TRANSTU, à l’entrepôt de bus d’El Bokri dans le gouvernorat de l’Ariana.

Il a déclaré que les dessertes sur 10 lignes régulières, mises à l’arrêt à cause d’un manque de bus, ont repris.

Le gouvernement a déjà signé un contrat d’achat de 1 108 nouveaux bus moyennant un investissement de l’ordre de 180 millions de dinars. La livraison de ces véhicules va se faire sur plusieurs étapes. 97 bus ordinaires et 65 bus doubles, équipés de caméras de surveillance, seront livrés durant les prochaines semaines, indique Ben Ahmed, relevant que ces véhicules vont renforcer le parc du transport en commun du Grand Tunis pour qu’il assure le transport d’environ 190 000 voyageurs supplémentaires par jour.

Un conseil ministériel sur le secteur du transport est prévu dans les prochains jours. Il sera consacré à l’étudie des recommandations du dialogue national sur le transport et permettra de prendre des mesures pour structurer le secteur et lutter contre le transport irrégulier et anarchique des personnes, résoudre les problèmes des sociétés régionales de transport et ceux relatifs à l’entretien du parc national de transport.