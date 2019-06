Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, a déclaré que le Sommet islamique examinera plusieurs dossiers, dont ceux du Yémen, de la Syrie et de la Libye, outre le dossier des minorités musulmanes dans plusieurs pays asiatiques.

Peu avant l’ouverture du 14ème sommet islamique, vendredi 31 mai à minuit heure de La Mecque, Jhinaoui a indiqué que la déclaration finale du sommet reflétera une position unifiée des Etats membres concernant les dossiers précités et fournira quelques indications sur la manière de rendre plus efficaces les institutions de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ainsi que sur un certain nombre de dossiers relatifs à la coopération économique entre les pays musulmans.

Concernant la participation tunisienne au sommet islamique, Jhinaoui a indiqué que le président de la République, Béji Caid Essebsi, prononcerait un discours à l’entame du sommet en sa qualité de président du sommet arabe et un second discours en sa qualité de président de la République tunisienne.

L’OCI regroupe 57 pays répartis sur trois groupes: le groupe arabe, le groupe africain et le groupe asiatique.

Le 14ème sommet islamique n’a pas adressé d’invitation à l’Iran, accusé d’être à l’origine des dernières attaques contre des stations de pompage de pétrole saoudiennes et contre des navires au large des Emirats arabes unis.

La Mecque avait accueilli, jeudi 30 mai, à l’invitation de l’Arabie saoudite, deux sommets d’urgence: le premier a regroupé les pays du Golfe, tandis que le second, auquel le chef de l’Etat tunisien a pris part, a été réservé aux pays arabes.