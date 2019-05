Un accord d’exploitation des produits forestiers à Kairouan a été signé mercredi 29 mai entre les groupements de développement et les unités industrielles dans le cadre du projet de “gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées de Tunisie”, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Samir Taieb.

Ce projet va changer le paysage de la région et bénéficiera à 30 mille familles. Il vise à renforcer et développer la protection des forêts et des pâturages, tout en contribuant à l’intégration sociale et économique et à l’amélioration de leurs revenus des habitants des zones forestières.

D’un coût de 40 millions de dinars, ce projet s’étale sur six ans. Il comporte des interventions au niveau des paysages de Zaghdoud (montagne d’Alfa, dans la délégation de Oueslatia et de Jalloula), de Maarouf (montagne de sarj, à Oueslatia) et de Touila, à Menzel Mehiri.

Il s’inscrit dans le cadre du projet de “gestion intégrée des paysages dans les régions les moins développées de Tunisie”, financé par la Banque mondiale, à hauteur de 200 millions de dollars. Il cible des communautés composées d’environ 250.000 ménages (soit environ 1,5 million de personnes) dans 8 régions du nord-ouest et du centre-ouest du pays (Le Kef, Jendouba, Siliana, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Béja et Kairouan).

Dans le cadre de la visite effectuée mercredi, dans le gouvernorat de Kairouan, le ministre de l’agriculture a nié dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP à Kairouan, toute intention de signer l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA) avec l’Union européenne, si la Tunisie n’obtient pas les garanties nécessaires pour la protection de son secteur agricole. Il a affirmé que les points qui nuisent à l’intérêt de la Tunisie ne “seront ni approuvés ni signés”.

il a par ailleurs, évoqué l’acquisition de 60 nouveaux wagons par la SNCFT qui seront mis à la disposition de l’office des céréales pour transporter la récolte de céréales en plus des 70 wagons déjà disponibles, actuellement.

Il a également mis l’accent sur la capacité de stockage qui reste en deçà de la récolte prévue.

Samir Taieb a aussi inauguré le projet “Brahmia” (Imada de Zaafrane), d’un coût de 2,57 millions de dinars qui va permettre l’approvisionnement en eau potable de 220 familles, dans les régions de Brahmia et de Gouizet.