Le secrétaire général du Mouvement du peuple, Zouhaier Maghazawi, a indiqué que “le mouvement est déterminé à s’opposer à la signature de l’accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA), qu’il a qualifié de “véritable désastre menaçant le pays”.

Lors d’un meeting organisé samedi 25 mai à Douar Hicher (gouvernorat de la Manouba) par le bureau régional du Mouvement dans la région, sur le thème ” Douar Hicher la situation sociale, où va-t-on?”, Maghazawi a assuré que le Mouvement était à la tête des partis politiques ayant adhéré à la coordination nationale de lutte contre l’ALECA, constituée le vendredi 24 mai 2019 par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), composée également de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), des associations et organisations de la société civile.

Il a souligné que cette coordination lancera une série d’activités et de réunions de sensibilisation pour mettre en lumière les conséquences de cet accord et ses dangers pour l’économie nationale. Elle œuvrera, a-t-il dit, à empêcher la signature de cet accord avec l’Union européenne (UE).

“Le gouvernement a mené des négociations sur l’ALECA sans évaluer l’accord de 1995 et les catastrophes qui pourraient en résulter sur le tissu économique, notamment en termes de dépendance totale de l’UE”, a-t-il ajouté, indiquant que “la Tunisie doit construire une relation équitable avec l’Europe selon ses intérêts et non pas dans un cadre de dépendance absolue”.

Concernant la situation politique et les élections à venir ainsi que le rôle des citoyens et des jeunes dans la protection du pays, le secrétaire général du Mouvement du peuple a précisé que “la Tunisie a besoin d’une révolution des urnes des élections après la révolution du 14 janvier 2011 pour revoir le processus politique, mettre les attentes du peuple à la tête de ses priorités et orienter les tiraillements politiques et les désaccords vers les programmes et solutions”.