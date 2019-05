Dévoilant les principaux traits de la neuvième édition du Festival du film Africain de Louxor (LAFF) lors d’une conférence de presse tenue dans le pavillon tunisien du Festival de Cannes 2019, les organisateurs ont annoncé que selon la tradition du festival, cette édition qui se tiendra du 13 au 19 mars 2020 sera dédiée à la mémoire du réalisateur et producteur tunisien, Ahmed Bahaeddine Attia, Sotigui Kouyaté du Mali, et à l’actrice et chanteuse égyptienne Akila Ratib…

Portant en 2020 le nom de l’acteur feu Farid Shawki, le Festival du Film Africain de Louxor dont l’invité d’honneur sera le Kenya, est organisé par la Fondation indépendante des jeunes artistes “Independent Shabab Foundation” (ISF) avec le soutien et la coopération des ministères de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse, des Affaires étrangères, du gouvernorat de Louxor et du Syndicat des cinéastes.