Un appel à candidatures pour la participation à la seconde édition du programme Tunisia Games Factory 2019 a été publié, jeudi 23 mai, sur le site du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

La date limite du dépôt des dossiers de candidatures est fixé pour le 8 juillet 2019, à télécharger à partir du site du CNCI. La commission de sélection se tiendra au mois d’août et les résultats de la commission seront publiés sur le site web du CNCI.

Tunisia Games Factory 2019 propose dans sa seconde édition quatre aides sélectives pour la pré-production de jeux vidéo. Géré par le CNCI et soutenu par le ministère des affaires culturelles, Tunisie Télécom et l’Institut Français de Tunisie (IFT), le programme a pour objectif d’accompagner les startups de création au stade de développement et de la réalisation d’un prototype de jeu ou en phase de production, lit-on dans un communiqué publié par le CNCI.

Selon la même source, le programme “Tunisia Games Factory 2019” se déroulera de septembre 2019 à septembre 2020 sur quatre étapes: après l’étape de la publication de l’appel à candidature (Mai 2019), une seconde étape s’effectuera au mois d’août prochain avec la sélection de quatre stratups pour la participation dans l’édition 2019 de “Tunisia Games Factory”.

De septembre 2019 au mois de septembre 2020, chaque start up retenue disposera d’une aide de 30 mille dinars et bénéficiera d’un accompagnement artistique et technique qui sera assuré par des experts de renommé internationale à travers une série de formations.

Dans la quatrième et dernière étape du programme, la CNCI sélectionnera en fonction de l’avancement des quatre projets, un représentant d’une start up pour participer au Salon international Paris Game Week qui se tiendra au mois d’octobre 2020.

Cette quatrième étape concernera la prise en charge du titre de transport et des frais de mission de quatre jours du représentant de la start up sélectionnée qui participera avec son prototype de jeu.