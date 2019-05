Un programme sur la réforme structurelle du groupe Tunisair a été adopté par un conseil ministériel tenu lundi 20 mai à La Kasbah. Dans ces conditions, plusieurs réformes seront engagées à moyen et long termes en vue d’améliorer la situation du transporteur national.

Ledit conseil a aussi pris des mesures exceptionnelles pour assurer la réussite de la saison touristique, selon le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed.

En effet, expliquera-t-il lors d’une conférence de presse à l’issue du conseil ministériel, il a été convenu de louer des avions et de programmer des vols supplémentaires au profit de la diaspora tunisienne.

Il est également impératif d’appuyer Tunisair Express, laquelle joue un rôle primordial dans le domaine du transport aérien interne.

Toujours selon le ministre du Transport, la présidence du gouvernement a décidé de créer une commission technique qui entamera, prochainement, l’étude du dossier des réformes de la compagnie aérienne dans ses deux volets commercial et social.

Sans doute pour éviter le courroux de syndicat, Hichem Ben Ahmed a assuré “cette réforme sera réalisée en étroite coordination avec l’UGTT, surtout en ce qui concerne le dossier de licenciement de 1200 employés”.

Transport des ouvriers agricoles

Par ailleurs, Ben Ahmed a affirmé que le conseil ministériel a adopté un cahier de charges pour les véhicules destinés au transport des ouvriers agricoles dans les régions de l’intérieur, en vue de lutter contre les moyens de transport parallèle.

Soulignant l’impératif d’assurer le transport agricole, il a fait savoir que les gouverneurs ont été autorisés à octroyer des permis supplémentaires et des incitations financières et fiscales aux personnes exerçant l’activité de transport agricole et respectant les dispositions dudit cahier de charges.

Une autre couleur remplacera le bleu des voitures de location

Concernant les problèmes du secteur de location de voitures, au vu de la propagation de l’activité parallèle dans ce domaine, il a révélé qu’il a été décidé de remplacer la plaque d’immatriculation (couleur bleu) par une autre.

Par la même occasion, il a annoncé que la présidence du gouvernement tiendra, prochainement, un conseil supérieur de la sécurité routière, avec la participation de toutes les structures professionnelles.