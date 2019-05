La Bourse de Tunis débute la séance de ce lundi 20 mai sur une note positive, où le Tunindex avance légèrement de 0,12% avec 6 970,65 points traitant un volume de capitaux de 0,345 MTND.

Dans le vert, ATB grimpe de 2,87 % à 2,86 TND pareil pour les titres ICF et ATTIJARI LEASING qui haussent respectivement de 2,69 % et 2,61 % à 190.0 TND et 12,93 TND.

Dans le rouge, le titre UADH a reculé de 1,63 % à 1,20 TND tout comme EURO-CYCLES et SOTUMAG qui ont perdu respectivement 1,47 % et 1,23 % à 16,05 TND et 2,40TND.