Deux accords de partenariat entre les groupements agricoles “Oued Zan” et “Barka” à Tbainia (Ain Draham) et la société “Les vergers de Tunisie” ont été signés jeudi 16 mai 2019 à Jendouba, en vue de créer un millier d’emplois permanents sur trois ans.

Les deux accords visent à promouvoir la gestion participative en matière d’extraction des huiles essentielles de myrthe dans la région de Jendouba, à préserver la richesse forestière et à rationaliser l’exploitation de ces ressources ainsi qu’à les protéger contre les dangers d’incendie.

Les deux accords ont été signés dans le cadre de la réalisation du projet de gestion intégrée des paysages forestiers, et ce en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, et du ministre de l’Agriculture, Samir Taieb.

Ils interviennent après la signature des accords relatifs à la gestion participative, lesquels ont été conclus entre les Groupements de développement agricole crées dans les zones d’intervention du projet et la Direction générale des forêts en vue de permettre aux groupements d’exploiter la richesse forestière et de la préserver.

Ils ont pour objectif de lutter contre l’économie parallèle et de mettre en place une économie formelle, dans la mesure où l’investisseur s’engage à ouvrir une usine dans la région rurale, à acquérir toutes les quantités produites et à fournir la couverture sociale et le transport décent aux ouvriers.

Par ailleurs, ces accords offrent aux producteurs (les groupements de développement agricole) et opérateurs économiques (exportateurs et PME) un marché à leurs produits à haute valeur ajoutée et met à la disposition des acteurs économiques des matières premières durant toute la période couverte par l’accord.