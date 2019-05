La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) lance son service SMS pour informer ses affiliés de toutes les nouveautés et mises à jour relatives à leurs pensions et les différents services dispensés par la Caisse.

Dans un communiqué publié jeudi 16 mai 2019, la CNRPS indique que les affiliés souhaitant bénéficier de ce service et s’y inscrire doivent s’adresser au centre le plus proche.