“La Bourse de Tunis entame la séance de mercredi 15 mai 2019 en repli. Le Tunindex baisse légèrement de 0,11 %, à 6 917,18 points, dans un volume d’échanges de 0,912 million de dinars (MD) “, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital partners (MCP).

Dans le vert, SOTRAPIL se bonifie de 2,74 %, à 14,60 dinars (D) suivi par les deux titres de la société atelier meuble intérieurs(SAM) et Carthage Cement qui ont avancé respectivement de 2,40 % et 1,81 % à 4,25 D et 1,12 D.

Dans le rouge, MPBS a reculé de 4,42 %, à 5,40 D tout comme pour les titres CELLCOM et TUNISIE LEASING qui ont perdu respectivement 2,87 % et 2,80 % à 1,69 D et 9,70 D.