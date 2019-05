La Poste tunisienne a émis mercredi, un timbre poste utilisant la technologie de la “Réalité Augmentée”, à l’occasion du pèlerinage à la synagogue de la Ghriba à Djerba (les 22 et 23 mai 2019).

“L’émission de ce timbre a pour objectif de concrétiser les principes et les valeurs de la tolérance, de l’ouverture et du dialogue entre les religions, tant connue de la Tunisie à travers les âges et les civilisations”, indique la poste tunisienne dans un communiqué.

C’est la première fois qu’elle introduit la technologie de la “Réalité Augmentée” pour ce Timbre Poste et la carte postale qui l’accompagne. La RA est une technologie qui permet d’intégrer des éléments virtuels en 3D (en temps réel), au sein d’un environnement réel. Elle consiste à combiner le virtuel et le réel et donner l’illusion d’une intégration parfaite à l’utilisateur.

A cet effet, une application mobile a été développée nommée “Tunisia Stamps”, disponible sur Play Store, selon la même source.