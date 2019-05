Le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, s’est entretenu, mardi 14 mai au siège de son département, avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome; entretien au cours duquel ils ont abordé les moyens de hisser les différents volets de la coopération bilatérale dans la perspective des échéances bilatérales attendues, notamment la deuxième session de la Commission économique mixte entre la Tunisie et les Etats-Unis et la troisième session du dialogue stratégique tuniso-américain, indique un communiqué des Affaires étrangères.

Jhinaoui a fait part de la volonté de la Tunisie de hisser le niveau des relations de partenariat et de coopération privilégiée avec les Etats-Unis dans tous les domaines. Il a dans ce sens souligné l’importance de renforcer la concertation et l’échange d’expériences entre les deux pays, dans la perspective de la candidature de la Tunisie pour le statut de membre non-permanent au Conseil de sécurité des Nations-Unies pour la période 2020-2021.

Jhinaoui et Blome ont également échangé leurs points de vue sur des questions internationales, notamment le développement de la situation en Libye.

Le chef de la diplomatie tunisienne a rappelé à cet effet l’appel de la Tunisie en faveur de l’escalade militaire et le retour à un processus politique sous l’égide des Nations unies. Car la stabilité dans ce pays demeure une question vitale et d’une importance capitale pour la sécurité de la Tunisie et de la région.

De son côté, le diplomate américain a réitéré l’engagement des Etats-Unis à poursuivre leur appui au processus démocratique en Tunisie et au renforcement de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.