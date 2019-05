Une nouvelle unité de fabrication de composants pour les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique est entrée en production à Masjed Issa dans la délégation de Sahline (gouvernorat de Monastir).

Relevant de la société “Secure”, ce projet est réalisé dans le cadre d’une extension sur une superficie de 1 000 mètres carrés pour une enveloppe de 900 mille dinars.

La nouvelle unité emploie 30 agents, selon Abderrahman Chtourou, directeur général de la société.

Créée en 2012, Secure est une société tuniso-belge totalement exportatrice. La valeur de ses exportations est passée de 400 mille dinars en 2012 à 5 millions de dinars en 2019.

L’entreprise est spécialisée dans la fabrication de pièces auto pour les maisons Mercedes, Volkswagen et Dacia et d’autres au Canada et aux Etats-Unis.

Elle assurera prochainement la fabrication de sièges de jets légers pour le compte d’un client britannique.